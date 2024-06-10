Не могут найти месяцами и годами: сколько в Украине людей, пропавших без вести

С начала полномасштабного вторжения десятки тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. Так, по информации полиции, более 52 тысяч граждан нашей страны сейчас находятся в розыске.

К сожалению, исчезают украинцы и за рубежом. Так, 3 июня в Германии 9-летняя Валерия вышла из дома, чтобы отправиться в школу, и исчезла. Ее поиски продолжаются уже неделю, и в полиции оптимистичных прогнозов не дают.

Важно В Германии уже неделю ищут 9-летнюю украинку, которая исчезла по дороге в школу

Сколько украинцев исчезло с 2022 года

В Украине, по данным полиции, от начала полномасштабного вторжения примерно 52 тысячи граждан нашей страны пропали без вести. Их не могут найти месяцами и годами, ведь такие расследования проводить очень сложно. Чтобы ускорить поиск пропавших без вести, Украине помогает Международная комиссия по вопросам пропавших без вести.

Речь идет не только о погибших, но и о незаконно депортированных украинцах и их детях. Специалисты работают с образцами ДНК в ведущей мировой лаборатории и благодаря высоким технологиям могут идентифицировать сложные образцы, в частности фрагментированные и сожженные останки. Так, идентификация необходима не только для установления личности, но и для уголовного производства и для обеспечения прав на наследство прав опеки и других прав.

Журналисты рассказали о похищении детей

По информации Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения в Украине без вести пропало не менее 2020 детей, а более 19,5 тысяч – были депортированы и принудительно вывезены за границу.

В начале июня журналисты The New York Times опубликовали материал, как оккупанты похитили 46 детей из одного приюта в Херсоне. Так, сначала российские военные принудительно вернули несовершеннолетних в приют, а во время "эвакуации" в октябре 2020 года – вывезли в Крым. Российские чиновники тогда утверждали, что вывоз несовершеннолетних в Симферополь – якобы был "актом гуманитарного вмешательства", впрочем, это похищение и военное преступление.

С тех пор судьба 46 детей почти неизвестна. Журналисты установили, что по меньшей мере 2 несовершеннолетних уже усыновили россияне, а другие – также предлагаются к устройству в семьи. Только 7 детей из 46 удалось вернуть в Украину.