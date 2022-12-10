Сколько украинцев удерживают в Оленивке: омбудсмен назвал цифру

Многие украинцы еще остаются в плену государства-агрессорки. В колониях оккупированной Еленовки Россия продолжает удерживать 150 наших граждан.

Среди этих пленных есть не только военные, но и гражданские. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Доступа к Оленевке дальше нет

Он рассказал, что украинскую делегацию и дальше туда не допускают. Омбудсмен отметил, что у украинских властей нет дополнительной информации о взрыве в Оленовке, во время которого погибли 50 украинских военнослужащих. Известно только, что озвучивали раньше.

Нас еще раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Оленевке только после того, как наши ВСУ уволят Оленевку,

– рассказал Лубинец.

Напомним, ранее Лубинец отмечал, что он готов лично приехать в Еленовку, чтобы оценить все факты и пообщаться со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами. Однако оккупанты не пропускают.

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