Сколько нужно F-16 и какое количество Украина реально может получить в этом году

Уже несколько раз переносились сроки поставки истребителей F-16 в Украину. Последние заявления свидетельствуют о том, что самолеты должны поступить летом 2024 года.

Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, сколько F-16 может получить Украина, какое количество необходимо и как их будут использовать на фронте.

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О количестве F-16, которое можем получить и которое необходимо

Катков вспомнил слова президента Владимира Зеленского, который сказал, что Украина в 2024 году получит лишь 10% от необходимого количества истребителей. По его словам, нашей стране необходимы 128 самолетов F-16 необходимы 128 самолетов F-16.

Дело в том, что командование Воздушных сил в 2023 году говорило, что желаемое количество – это пять авиационных бригад, то есть 180 истребителей. Сразу появилась негативная реакция в обществе, поэтому сделали смягчение, мол, "это дальновидная перспектива".

Но нет, сейчас нужно 128 машин, чтобы эффективно противостоять российским военно-космическим силам, которые насчитывают 300 боевых судов,

– сказал Катков.

По словам президента, 50 истребителей ничего не изменят. И это действительно так, победить можно только с помощью комплексных мер. F-16 лишь маленький "кирпичик", есть другие, такие как: ракеты ATACMS, БМП Bradley, танки Leopard, ЗРК HIMARS и другое оружие.

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Какие задачи смогут выполнять самолеты F-16

Если Украина получит только половину эскадрильи истребителей F-16, то есть 6 единиц, они будут использованы только для обеспечения противовоздушной обороны в тылу.

Во-первых, их очень мало. Во-вторых, Воздушным силам необходимо приобрести опыт реального применения самолетов в тыловых районах, не подставляя их под риск потери в боевом столкновении или из-за действий российской ПВО или истребителей.

"Это крайне важно, потому что Украина не имеет боевого опыта использования этих самолетов и самостоятельного их обслуживания. Это задача как для пилотов, которые будут уже летать без инструкторов, так и для техников, которые будут работать уже самостоятельно, а не когда за спиной стоит инструктор и смотрит, что там происходит, подсказки дает", – отметил главный редактор Defense Express.

Далее, когда Украина получит следующие F-16 и приобретет опыт, истребители будут приближаться к переднему краю, как это сейчас делает советская авиация. С помощью ракет JASSM, которые должны предоставить к самолетам, будут эпизодические моменты с использованием уже непосредственно на линии фронта.

Тогда уже будет говориться о воздушных боях. Однако все будет зависеть от того, с какой ракетой поступят F-16,

– подчеркнул Олег Катков.