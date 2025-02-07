Украине надо в 10 раз больше солдат, чтобы полностью остановить россиян, – WSJ

Несмотря на значительные потери, российская армия продолжает наступление на Покровск в Донецкой области. Для сдерживания оккупантов украинским военным на этом направлении нужно в 10 раз больше солдат.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Сколько Украине нужно солдат, чтобы остановить россиян

Один из командиров пехотного взвода рассказал, что прошлой весной из-за интенсивных боев украинская армия на Покровском направлении вынуждена была постоянно отступать.

Сейчас, по его словам, российские войска численно превосходят украинские силы примерно в десять раз. Несмотря на это, оккупанты несут значительные потери.

На каждого раненого или убитого украинского солдата россияне несут не менее семи потерь, но добавил, что Киеву нужно в 10 раз больше войск, чтобы полностью остановить московские войска, - говорится в статье.

Издание, ссылаясь на слова фронтового медика, который работает в районе Покровска, отмечает, что около 70% потерь украинских военных вызваны атаками российских дронов.

Украинские военные также активно применяют дроны. Они помогают срывать частые российские штурмы, однако не могут полностью остановить просачивание вражеской пехоты в плотную застройку Донецкой области.

Командир пехотного взвода рассказал, что в открытых полях беспилотникам относительно легко обнаружить российских пехотинцев, которые пытаются продвинуться вперед. Но в городах и селах вокруг Покровска, где есть больше зданий, где россияне могут спрятаться от БпЛА, пехота незаменима.