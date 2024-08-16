В США оценили, сколько военных Россия перебросила из Украины в Курскую область

В Белом доме заявили, что на фоне прорыва границы в Курской области Кремль начал перебрасывать туда дополнительные силы, в том числе с оккупированной территории Украины. В США проанализировали, как это повлияет на другие направления фронта.

Отмечается, что Москва могла перебросить в Курскую область несколько тысяч военных с оккупированной территории Украины. Официальные лица США работают над тем, чтобы точно определить, сколько солдат передислоцировала Россия.

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Как Кремль планирует оборонять Курскую область

Известно, что многочисленные подразделения размером с бригады, состоящие минимум из 1000 военнослужащих каждый были перенаправлены в Курскую область.

В то же время в Белом доме добавили, что перемещение российских войск из Украины не означает, что Путин отказался от военных операций на украинских Востоке, Севере и Юге. Там до сих пор продолжаются активные боевые действия.

Американские чиновники отмечают, что Курская операция может отвлечь российские войска из Украины и создать для главы Кремля "дилемму" относительно того, где и какие силы размещать.

В то же время считается, что Россия имеет сотни тысяч военных на передовой в Украине, поэтому отвлечение нескольких тысяч может не иметь большого влияния в краткосрочной перспективе.

Кроме того, пока не замечено, что Россия перемещает свои большие и лучше обученные подразделения из Украины в Курскую область. Москва пытается выстроить оборону своего региона благодаря необученным призывникам.

Мы еще не видели значительного перемещения (российских войск – 24 Канал), и мы не можем сказать, или это только потому, что они только начали перемещать силы, или у них просто нет сил для перемещения,

– сказал один из источников, близкий к разведке США.

В дополнение к войскам, переброшенных с территории Украины, Россия также направила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда в России, чтобы помочь защитить Курскую область.

Американские чиновники признают успех Курской операции, однако считают, что Украина вряд ли сможет долго удерживать занятую там территорию, и отмечают, что еще слишком рано судить о том, как наступление повлияет на более широкий исход войны.

Ранее Economist писал, что Россия перебрасывает в Курскую область не так много сил, как хотелось бы ВСУ.