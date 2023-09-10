Безумные цифры: в разведке сказали, сколько военных Россия сосредоточила в Украине

В настоящее время страна-агрессор Россия сосредоточила большое количество солдат на временно оккупированных территориях Украины. В частности на Крымском полуострове.

Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, сообщил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), 24 Канал.

Смотрите также ВСУ пытаются расширить брешь в российской обороне возле Работино, – NYT

Какое количество российских солдат находится в Украине

Россия сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих,

– подчеркнул Скибицкий.

Это если не учитывать росгвардию, специальные подразделения, силовые и другие структуры России, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях.

За более чем полтора года после начала полномасштабной агрессии Россия так и не достигла своей стратегической цели – полной оккупации территории Украины.

Также были и другие стратегические цели. Прежде всего – полная оккупация Луганской и Донецкой областей. На сегодня наиболее активные боевые действия Россия проводит на двух направлениях: Купянск – Лиман, а также Марьинка – Донецк. Таким образом Россия стремится выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Враг сосредоточил кучу техники на территории Украины

Отметим, что военное присутствие России на украинских территориях достаточно мощное. Кроме самих военнослужащих, насчитывается большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.

Россия на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной,

– заметил Вадим Скибицкий.

Контрнаступление ВСУ: что известно