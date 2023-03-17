Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков, в частности, на Бахмутском направлении, где уже более полугода продолжаются ожесточенные бои. Высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса описал положение врага.

У Кремля заканчиваются силы для продвижения под Бахмутом в Донецкой области. В пятницу, 17 марта, чиновник НАТО рассказал журналистам на условиях анонимности, что Россия ежедневно несет до 1 500 человеческих потерь при проведении наступательных атак. Как ни странно, значительная часть из этого количества захватчиков отправляется к Кобзону именно из Бахмута.

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Потери Украины значительно меньше

Вместе с тем, в отличие от России, Украина целесообразнее использует свой живой ресурс, по словам чиновника Альянса.

Украина несет на порядок меньше (потерь – 24 Канал) в боях, где с обеих сторон тратится несколько тысяч снарядов в день,

– говорится в сообщении журналиста Дэна Саббага (цифра потерь Украины не приводится).

В то же время представитель НАТО подчеркнул, что пока неизвестно, сколько будет продолжаться бой за Бахмут. Однако этот участок фронта на реке Бахмутка стал "зоной убийства" за это время.

Обратите внимание! Как отметил высокопоставленный чиновник, украинские расходы боеприпасов на Бахмутском направлении опережают западное производство.

Также он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что украинские силы будут отступать из города.

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