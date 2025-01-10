Сколько военных вернулись из СОЧ в армию, и какой была их дальнейшая судьба

В ноябре Зеленский подписал закон, который позволяет военным, самовольно оставившим военную службу, вернуться и продолжить службу со всеми льготами. В ГБР рассказали, сколько сейчас граждан воспользовались такой возможностью.

Закон, подписанный президентом устанавливал дедлайн для возвращения 1 января 2025 года. Недавняя Рада поддержала продление срока до 1 марта, передает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Смотрите также Зеленский ответил на петицию о демобилизации после 18 месяцев службы

Сколько дезертиров вернулось в строй

По данным бюро, с момента вступления закона в силу в армию с СОЧ уже вернулось более 7 тысяч военных, которые впервые самовольно оставили воинскую часть. Из них 4 тысяч 396 человек уже официально восстановлены на военной службе, по остальным происходит процесс восстановления и закрытия уголовных производств.

Начальник отдела коммуникаций Главного управления ВСП ВСУ Сергей Кузьменко тем временем заявил, что от общего количества военных, которые после добровольного возвращения на службу с СОЧ были определены в батальоны резерва, до 90 процентов уже направлены в воинские части.

Напомним, что после возвращения с СОЧ военных направляют в батальоны резерва, после чего у них есть возможность выбора воинской части.