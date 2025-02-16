Сбито более 850 целей, поражены пункты управления врага: ВС отчитались о работе за неделю

Российские войска на этой неделе продолжили атаковать Украину различными средствами воздушного нападения. По вражеским целям отработали наши силы противовоздушной обороны.

В результате боевой работы удалось уничтожить более 850 воздушных целей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько вражеских целей уничтожено

В течение недели – с 10 февраля по 16 февраля нашей противовоздушной обороной сбито более 852 средств воздушного нападения противника:

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

1 крылатую ракету Х-101;

1 управляемую авиационную ракету;

479 ударных БПЛА типа Shahed;

255 разведывательных БПЛА;

110 БПЛА других типов.

За неделю тактическая авиация Воздушных Сил совершила 130 самолетовылетов:

88 – истребительное авиационное прикрытие;

36 – огневое поражение и авиационная поддержка войск;

6 – воздушная разведка.

Пилоты Воздушных сил ВСУ нанесли десятки авиаударов по позициям агрессора бомбами и ракетами различных типов.

Поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы,

– говорится в сообщении.

Указывается, что за неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:

272 разведывательных вылетов БПЛА;

72 поражений FPV-дронами по укрытиям и других целях противника.

Применено 93 сброса и FPV, в результате чего ликвидировано: