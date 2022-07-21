В Воздушных силах рассказали, как быстро украинские пилоты смогут освоить F-15 и F-16
Чтобы господствовать в небе на войне, украинским пилотам понадобились бы западные истребители. В Воздушных силах ВСУ уверяют, что, чтобы овладеть F-15 и F-16, нашим военным понадобится полгода.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее СМИ писали, что сенаторы призывают Пентагон передать истребители Украине.
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Оптимистический сценарий – пол года обучения
Игнат подчеркнул, что для того, чтобы овладеть западной авиатехникой нужно до полугода. Однако это оптимистический сценарий.
У летчика будут определенные навыки, которые позволят ему воевать именно на этой технике. Эта техника предназначена для того, чтобы воевать качественно,
– подчеркнул Юрий Игнат.
В Воздушных силах подчеркнули: у россиян достаточно современного вооружения. Поэтому чтобы противостоять им, украинцам нужна техника, которую могут передать западные партнеры. Речь идет прежде всего о том оружии, которое имеет радары и способно уничтожать врага на расстоянии.
В новых пакетах могут быть истребители, – СМИ
Ранее западные партнеры однозначно отмечали, что предоставлять передовые самолеты Украине не будут. Мол, ВСУ понадобится очень много времени, чтобы овладевать новой техникой, поэтому эффективнее использовать советскую. Однако запрос о передаче в Пентагон истребителей для украинцев уже направила группа из 6 сенаторов.
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Успехи Воздушных сил ВСУ: коротко
- Только за предыдущие сутки авиация ВСУ нанесла около 10 эффективных ударов по позициям россиян на Юге. Они попали в скопления техники и живой силы врага.
- 16 июля военные обезвредили вражескую ракету возле Белой Церкви. В результате падения разрушений нет.
- По состоянию на начало июля украинские самолеты и вертолеты нанесли около 1700 эффективных авиаударов по противнику.