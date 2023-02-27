Сколько времени военнообязанным нужно для прохождения медицинской комиссии

Признать пригодным или нет человек в военную службу должна военно-врачебная комиссия. Это может происходить на протяжении разных сроков.

Детали о прохождении ВЛК рассказали адвокаты "Юридической сотни". Они отметили, что прохождение комиссии не имеет установленных сроков.

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"Ограничений по срокам прохождения военно-врачебной комиссии в законодательстве не определено", – написали юристы.

Отметим, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация.

Украина будет реформировать ВЛК

Премьер Денис Шмигаль рассказал, что Украина сейчас работает над ускорением и упрощением прохождения ВЛК Реформа на этапе обсуждения с членами правительства, парламентариями, представителями ОП и военными.

Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления процессом прохождения военно-врачебных комиссий, – заявил премьер.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что именно должны обновить в ВКЛ. Речь идет о 5 направлениях: