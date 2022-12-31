Сколько времени россияне будут готовить одну ракетную атаку: Буданов оценил возможности оккупантов

После последней ракетной атаки по Украине, 29 декабря, в оккупантов осталось еще около 150 ракет. Поэтому, с имеющимися ресурсами, захватчики могут совершить еще 2-3 массированных обстрела.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что во время последней атаки россияне применили уже меньше ракет, чем в предыдущие разы, передает 24 канал.

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Начальник украинской разведки сказал, что россиянам сейчас нужно создавать хотя бы некую имитацию интенсивности ракетных ударов.

Вы же заметили, что раньше ракетные атаки были каждый понедельник, раз в семь дней, потом было раз в 10 дней, сейчас – раз в 14-15 дней. То есть они постоянно увеличивают сроки и уменьшают количество ракет в одном залпе,

– сказал Буданов.

Он отметил, что при благоприятных условиях россияне могут за месяц произвести около 50 ракет. То есть, на одну массированную ракетную атаку им нужно работать 1,5-2 месяца.

По прогнозам главы ГУР, захватчики имеют в своем запасе еще около 150 ракет.

"Если не брать изготовление ракет, а брать имеющиеся ресурсы оккупантов, то они выйдут "в ноль" за две такие ракетные атаки", – резюмировал Буданов.

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