Про це в етері телемарафону повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він зауважив, що під час останньої атаки росіяни застосували вже менше ракет, ніж попередні рази, передає 24 канал.
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Скільки часу окупанти виготовлятимуть нові ракети
Начальник української розвідки сказав, що росіянам зараз потрібно створювати хоча б якусь імітацію інтенсивності ракетних ударів.
Ви ж помітили, що раніше ракетні атаки були щопонеділка, раз в сім днів, потім було раз в 10 днів, зараз – раз в 14-15 днів. Тобто вони постійно збільшують терміни і зменшують кількість ракет в одному залпі,
– сказав Буданов.
Він наголосив, за сприятливих умов росіяни можуть за місяць виробити близько 50 ракет. Тобто на одну масовану ракетну атаку їм потрібно працювати 1,5-2 місяці.
За прогнозами очільника ГУР, загарбники мають у своєму запасі ще близько 150 ракет.
"Якщо не брати виготовлення ракет, а брати наявні ресурси окупантів, то вони вийдуть "в нуль" за дві такі ракетні атаки", – резюмував Буданов.
Росія обстріляла Україну дронами: що відомо
- У ніч з 29 на 30 грудня Росія атакувала Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Загалом було випущено 16 шахідів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.
- Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.
- Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжям. Столичний мер Віталій Кличко інформував, що 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ. Два з них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом.
- Уламки одного шахіда влучили в адмінбудівлю у Голосіївському районі Києві. В ОП показали руйнування від атаки дрона-камікадзе.