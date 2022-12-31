Про це в етері телемарафону повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він зауважив, що під час останньої атаки росіяни застосували вже менше ракет, ніж попередні рази, передає 24 канал.

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Скільки часу окупанти виготовлятимуть нові ракети

Начальник української розвідки сказав, що росіянам зараз потрібно створювати хоча б якусь імітацію інтенсивності ракетних ударів.

Ви ж помітили, що раніше ракетні атаки були щопонеділка, раз в сім днів, потім було раз в 10 днів, зараз – раз в 14-15 днів. Тобто вони постійно збільшують терміни і зменшують кількість ракет в одному залпі,

– сказав Буданов.

Він наголосив, за сприятливих умов росіяни можуть за місяць виробити близько 50 ракет. Тобто на одну масовану ракетну атаку їм потрібно працювати 1,5-2 місяці.

За прогнозами очільника ГУР, загарбники мають у своєму запасі ще близько 150 ракет.

"Якщо не брати виготовлення ракет, а брати наявні ресурси окупантів, то вони вийдуть "в нуль" за дві такі ракетні атаки", – резюмував Буданов.

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