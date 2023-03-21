Обучение пилотов на западных истребителях может занять менее полугода, – Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы Украины нуждаются в современных многоцелевых самолетах, которые способны выполнять больше задач, чем советская техника, уже находящаяся на вооружении нашей авиации. Речь идет прежде всего о самолетах F-16 или другой авиации, имеющей такие же характеристики и сможет использовать такие же боеприпасы.

Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных Сил ВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов, пишет 24 Канал. Военный также сообщил, сколько может занять обучение украинских пилотов для управления западными истребителями.

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По словам Голубцова, сейчас в Украины есть возможность для хранения и защиты авиации, поскольку от союзников поступает все больше систем противовоздушной обороны, которые могут защитить в том числе и аэродромную инфраструктуру.

Сроки обучения пилотов

Военный сообщил, что сейчас украинские пилоты выжимают максимум возможностей советской технике, имеющейся в армии.

Недавно два летчика из Украины проходили тестирование в Соединенных Штатах Америки, чтобы показать, насколько быстро смогут освоить современные боевые самолеты, в том числе и F-16. Выводы показали, что срок переобучения украинских пилотов может занять менее 6 месяцев.

Голубцов подчеркнул, что скорее Украина получит современные многоцелевые самолеты, тем скорее сможет победить в войне и спасти как можно больше человеческих жизней.

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