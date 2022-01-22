Сколько заработал Александр Ткаченко в кресле главы Минкульта в 2021 году

Александр Ткаченко возглавляет министерство культуры и информационной политики Украины с июня 2020 года. За 2021 год чиновник заработал около 700 тысяч гривен.

Полученную министром сумму назвали в Минкульте. Накануне 24 канал направил в министерство соответствующий запрос.

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Сколько заработал Ткаченко

Всего за 2021 год министр культуры и информационной политики получил зарплату в размере 677 442,25 гривны. Такую цифру назвали в Минкульте.

Размер заработной платы министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко за период январь – декабрь 2021 года составляет 677 442 гривны 25 копеек,

– говорится в ответе Минкульта на запрос.



Ответ Минкульта на запрос 24 канала

Сколько получили другие чиновники

Глава НАПК Александр Новиков в 2021 году заработал более 3 миллионов 207 тысяч гривен, из которых 404 108 гривен надбавки за выслугу лет и 283 230 гривен премии.

Новоназначенная министр экономики Юлия Свириденко за 2 месяца работы в ведомстве успела заработать более 100 тысяч гривен. Примерно такую же сумму заработала министр реинтеграции Ирина Верещук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль больше всего заработал в ноябре – почти 58 тысяч гривен. Всего за год он получил около 600 тысяч.

Владимир Зеленский на посту президента получил 336 тысяч гривен без надбавок и премий. Из этой суммы глава государства уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

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