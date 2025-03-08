В СНБО поздравили защитниц Украины с 8 марта: трогательное видео
С началом полномасштабного вторжения десятки тысяч украинских женщин взялись за оружие, чтобы наравне с мужчинами защитить свою страну от вражеского нападения. Сейчас в ВСУ служат около 70 000 военнослужащих.
Почти 20 тысяч защитниц служат на боевых должностях, более 5 500 – воюют непосредственно на передовой. В целом количество женщин в армии с начала 2022 года выросло на 20 процентов, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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В ЦПД подготовили видеопоздравление для украинских военнослужащих.
Женщины и война: смотрите видео
Поздравил женщин в армии и главком Александр Сырский.
В этот день я хочу вас поблагодарить за вашу силу, смелость и отвагу. За вашу боевую работу. За то, что, несмотря на все трудности, вы продолжаете бороться, спасать, поддерживать и вдохновлять. За то, что в этой войне вы стали для всего мира символом несокрушимости, гордости и непокорности,
– говорится в обращении главнокомандующего.
Сырский отметил, что за время войны получили статус участниц боевых действий более 20 тысяч женщин-военнослужащих. Отмечены государственными наградами – почти полторы тысячи. Пять женщин-военных удостоены высшего звания, Герой Украины. Из них трое – посмертно.
Напомним, что недавно звание Героя Украины посмертно присвоили парамедику Ирине Цыбух.