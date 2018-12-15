Сколько украинцев ждали решения Собора на Софиевской площади: известна цифра

На Софийскую площадь ждать решения Объединительного собора по созданию Единой поместной украинской православной церкви пришли более 35 тысяч украинцев. Никаких нарушений правоохранители не зафиксировали, однако задержали двух человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

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Начальник Главного управления национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, в целом охрану общественного порядка во время Объединительного собора обеспечивали около 4000 правоохранителей.

Сегодня день прошел спокойно, не было существенных проблем и чрезвычайных ситуаций. Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди, которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мерам, не возникало споров и конфликтов,

– рассказал он.

Крищенко также пояснил, что представители полиции осуществляли поверхностные проверки, проверки транспорта и зданий для обеспечения безопасности.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

Что известно о митрополите Епифание?

Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церкви Киевского патриархата. По церковным меркам, он очень молодой предстоятель церкви, ему – 39 лет. Родом митрополит Епифаний из Одесской области, постриг в монахи и духовное имя получил в 2007 году. Ранее Епифаний настаивал, что на православную церковь оказывают влияние спецслужбы России и был убежден в существовании в ее рядах спецагентов. Следствием такой политики России митрополит Епифаний называл разделение украинского православия еще с начала 90-х годов.