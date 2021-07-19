На скорости влетел в столб: в сокрушительном ДТП на Львовщине пострадали 2 человека – фото
19 июля 2021 , 14:15Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовской области
В Самборском районе Львовщины 19 июля произошло ДТП – водитель Daewoo Lanos влетел в электроопору. В результате аварии он и его пассажир попали в больницу.
К ликвидации последствий ДТП привлекли спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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Водитель легковушки влетел в столб
- В 1:49 спасателям поступило сообщение о ДТП, которое случилось в селе Садковичи Самборского района.
- 44-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением. Он на скорости влетел в электроопору.
- Спасатели с помощью гидравлического домкрата деблокировали водителя из автомобиля.
- В результате ДТП мужчина травмировался. Также пострадал 38-летний пассажир автомобиля.
- Их с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в Самборскую центральную районную больницу.
Водитель Daewoo влетел в столб / Фото ГСЧС Львовской области