На скорости влетел в столб: в сокрушительном ДТП на Львовщине пострадали 2 человека – фото

19 июля 2021 , 14:15
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Источник:

ГСЧС Львовской области

В Самборском районе Львовщины 19 июля произошло ДТП – водитель Daewoo Lanos влетел в электроопору. В результате аварии он и его пассажир попали в больницу.

К ликвидации последствий ДТП привлекли спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Водитель легковушки влетел в столб

  • В 1:49 спасателям поступило сообщение о ДТП, которое случилось в селе Садковичи Самборского района.
  • 44-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением. Он на скорости влетел в электроопору.
  • Спасатели с помощью гидравлического домкрата деблокировали водителя из автомобиля.
  • В результате ДТП мужчина травмировался. Также пострадал 38-летний пассажир автомобиля.
  • Их с травмами разных степеней тяжести госпитализировали в Самборскую центральную районную больницу.


Водитель Daewoo влетел в столб / Фото ГСЧС Львовской области

Заметьте! Недалеко от Равы-Русской 15 июля грузовой поезд
протаранил легковушку Daewoo Nexia. В результате аварии водитель получила тяжелые травмы и погибла. Оказалось, что женщина работала на Львовской железной дороге. Авария произошла, потому что она хотела проскочить переезд и проигнорировала предупредительный сигнал.
Автор: Ольга Котів