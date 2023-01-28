Скрытая мобилизация и участие белорусских военных в войне: оппозиционерка рассекретила детали
В Беларуси идет скрытая мобилизация. Она происходит под видом сбора информации у призывников их данных.
Об этом в эфире 24 канала рассказала оппозиционная белорусская журналистка Наталья Радина. Она отметила, что также отслужившие мобилизованные, демобилизованные из частей ССО призываются на собрание.
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По ее словам, людей заставляют подписывать бумаги о неразглашении информации, поэтому это не распространяется в прессе.
На самом деле, призыв людей продолжается, в том числе по селам, откуда информация до журналистов практически не доходит,
– акцентировала Наталья Радина.
"Что касается настроения белорусских военных, то они очень серьезно опасаются, что их все же направят воевать в Украину. Или это будет происходить с территории Беларуси, или их отправят в Россию, откуда они будут заходить в Донбасс или Запорожскую область", – добавила оппозиционная белорусская журналистка.
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Вербовка белорусских военных
Она отметила, что официально пока белорусская армия не участвует в боевых действиях. Однако она не исключает, что белорусские военнослужащие в российской форме уже давно находятся в Украине.
Когда 24 февраля 2022 с территории Беларуси в Украину зашла российская армия, среди них была и часть Сил Специальных Операций Беларуси. Да, официально Украина не подтверждала, но я знаю и от украинских, и от белорусских источников, что белорусский спецназ был в Украине,
– сообщила Наталья Радина.
По ее мнению, то, что сегодня на международной арене наконец-то стали говорить, что режим Лукашенко соучастник агрессии против Украины и необходимо создавать спецтрибунал над Путиным и Лукашенко – это очень важно.
"То, что происходило в Украине в первые месяцы войны, то, что мы узнали об Ирпене, о Бородянке, о Буче – во всем этом виноват и Лукашенко. В этих военных преступлениях, в этом геноциде против Украины, в этих преступлениях против человечности", – подчеркнула журналистка.
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- Евросоюз предложил новый пакет санкций против Беларуси за ее поддержку вторжения России в Украину. ЕС планирует ограничить торговлю нефтью, углем и золотом.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что белорусских военных заметили во временно оккупированной Кирилловке в Запорожской области. Эта информация не осталась без внимания Вооруженных сил Украины.
- Если возникнет угроза наступления из Беларуси, Украина будет иметь не менее 2 недель на подготовку. Именно столько времени пройдет с момента формирования наступательной группировки до ее вторжения.