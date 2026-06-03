Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала объяснил, как работает эта манипуляция. По его словам, Силы обороны Украины остановили темп россиян на важных направлениях, а враг теперь вынужден выдавать желаемое за действительное.

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Россия потеряла темп на фронте

Россия до сих пор имеет преимущество в количестве солдат, авиации, артиллерии, части беспилотников и финансово-экономическом ресурсе. Но развитие украинских технологий позволило остановить противника на линии боевого соприкосновения. Благодаря этим решениям Силы обороны Украины не допустили оперативных прорывов и смогли вернуть часть территорий на важных для врага направлениях.

Силы обороны, украинский ум, знания и умения дали возможность буквально на коленке собрать ряд технических решений, которые переломили ход боевых действий,

– отметил Федоренко.

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Речь идет прежде всего о Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, где Россия пыталась сохранить наступательный темп. В то же время потери живой силы становятся для оккупантов все большей проблемой, потому что именно людей они и дальше используют как основной ресурс на передней линии.

Россия несет огромные потери в основном ресурсе войны, который применяет на передней линии, – именно в живой силе,

– подчеркнул командир бригады "Ахиллес".

Поэтому противник ищет новое пополнение не только среди контрактников. Россияне работают с молодежью через псевдопатриотические организации, используют отчисления из университетов, вербуют осужденных и пытаются привлекать граждан других стран обманом, шантажом или принуждением.

Россия запускает скрытую мобилизацию

Оккупанты ищут молодежь, потому что именно она быстрее осваивает цифровые системы и может пополнять подразделения, работающих с беспилотниками.

Россия запустила процесс скрытой мобилизации. Они уже ее проводят, не афишируя, но определенное количество людей привлекают принудительно,

– отметил Федоренко.

Внутри самой России спецслужбы уже контролируют перемещение мужчин, годных к службе. Переезд из одного региона в другой сопровождается оформлением военно-учетных документов, а также переписью тех, кто служил или состоит на учете. Так Кремль готовит статистику на случай решения о частичной принудительной мобилизации.

С кадровым потенциалом в России сейчас тоже проблемы,

– подчеркнул командир бригады "Ахиллес".

Именно нехватка людей на фронте подталкивает врага к новым схемам пополнения армии. Но эти шаги не дают быстрого эффекта, поэтому Россия параллельно усиливает информационные манипуляции и пытается показать успехи там, где их нет.

Шоу-группы вместо реальных успехов

Когда на линии боевого соприкосновения нет результата, Россия пытается заменить его картинкой. Недостоверная информация идет из низших звеньев наверх, а потом Кремль через пропаганду подает несуществующие достижения как большие победы.

Военный рассказал, как Россия запускает скрытую мобилизацию: смотрите видео

Так, в частности, было с Купянском, о "захвате" которого россияне заявляли десятки раз, хотя город и дальше находится под контролем Сил обороны Украины.

Противник активно на линии боевого соприкосновения работает своими шоу-группами. Это военнослужащие российских оккупационных войск, которые пытаются инфильтроваться под туман, плохую погоду или в гражданской одежде,

– объяснил Федоренко.

Такие группы пытаются добраться до узнаваемых мест, переждать и затем развернуть российские флаги под камеры своих дронов. После этого российские паблики разгоняют сообщения, будто очередной украинский населенный пункт перешел под контроль оккупантов.

На самом деле это три доходяги, которые случайно туда прошли, пользуясь благоприятными обстоятельствами,

– отметил командир бригады "Ахиллес".

Такие действия не меняют ситуацию на фронте. После попытки снять пропагандистское видео российские военные или попадают в плен, или, если оказывают сопротивление, ликвидируются Силами обороны Украины.

Что происходит на фронте в начале июня?

На Покровском направлении россияне и дальше сохраняют высокую интенсивность атак, но их давление уже не дает того эффекта, который был раньше. В бригаде "Рубеж" говорят, что враг более десяти месяцев непрерывно штурмует этот участок, однако именно май 2026 года стал показательным: темпы продвижения снизились, а Силы обороны провели успешные контратаки. Россияне продолжают пытаться действовать малыми пехотными группами, просачиваться между позициями и зацепляться за отдельные здания, но все чаще это завершается потерями без результата.

Отчет ISW по состоянию на 3 июня 2026 года показывает похожую картину и на других участках фронта. Бои остаются интенсивными на Сумщине, Купянском, Славянском, Константиновско-Дружковском, Александровском и южных направлениях, однако подтвержденного продвижения нет. Зато украинские силы наносят удары по районам сосредоточения врага, пунктах управления дронами и других целях в ближнем тылу, из-за чего российское давление не переходит в ощутимые изменения линии фронта.

Эта ситуация напрямую сказывается на российских потерях. По данным Генштаба, только за сутки на 3 июня Россия потеряла еще 1 130 военных, а также танки, бронемашины, артиллерию, средства ПВО, автомобильную технику, крылатые ракеты и большое количество беспилотников. То есть враг и дальше пытается давить массой, но ценой очень больших ежедневных потерь.

На Александровском направлении украинские подразделения продвигаются иначе, чем в предыдущие годы. В 110-й бригаде объясняют, что сейчас это не лобовые штурмы, а серия небольших спецопераций, где одна часть подразделений заходит вперед, а другие сразу дают разведку, огневую поддержку и закрепляются на позициях. Такая тактика позволяет двигаться медленнее, но осторожнее, сохранять людей и одновременно сдерживать россиян от выхода к важным маршрутам в сторону Запорожья.