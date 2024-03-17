"Прилеты один за другим": в сети появились кадры ударов дронами по НПЗ в Славянске-на-Кубани

Ночью 17 марта в Краснодарском крае было громко, ведь беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Такое событие россияне охотно фиксировали на видео и делились ими в сети.

Так, в российских телеграм-каналах немало видео, которые фиксируют прилеты на территории нефтеперерабатывающего завода. После ударов дронами на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, передает 24 Канал.

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Удары по НПЗ попали на видео

Ночью 17 марта в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Россияне в сети жалуются, что прилеты были один за другим. Некоторые насчитали по меньшей мере 7 взрывов. Такое событие россияне также охотно фиксировали на видео и публиковали их в сети. В частности, зафиксировали они и сами прилеты в Краснодарском крае.

Прилеты в Славянске-на-Кубани: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Взрывы в Краснодарском крае: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Россияне также начали возмущаться, мол, где "пе-ве-о", почему не сбивают беспилотник и тому подобное. Один из голосов за кадром даже говорит, что складывается впечатление, будто беспилотники летят из самой России.

Где ПВО, братан? Смотри, они не от хох**в летят, они с нашей стороны летят,

– жалуется россиянин за кадром.

Россияне фиксируют, как дроны атакуют НПЗ: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Как сообщают в сети, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод ООО "Славянск Эко". Российские власти официально отчиталась, что якобы нейтрализовала все беспилотники, а упал на территорию завода "только один". Очевидно, сбивали дроны именно нефтеперерабатывающим заводом, ведь с тех видео, что публикуют в российских телеграм-каналах, видно не менее 2 места возгорания, а также прилеты происходили уже и после возникновения пожара.

К слову, атака изрядно напугала работников завода. В сети сообщают, что у одного из сотрудников произошел сердечный приступ, когда дроны атаковали НПЗ. Как заявляют оккупанты, мужчина умер от сердечного приступа.

Взрывы раздавались и в других областях