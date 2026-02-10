Враг пересек замерзшую реку: как десантники обороняют Славянское направление
- Оккупанты инфильтрировались в украинскую оборону в Закитном, но украинские десантники ведут зачистку.
- Враг использует дроны для усложнения логистики на Славянском направлении.
На фронте, в районе реки Северский Донец, оккупанты пытаются инфильтроваться в украинскую оборону. Однако защитники обнаруживают врага и проводят по линии удары, чтобы остановить дальнейшие наступательные действия врага.
Об этом пишет пресс-служба 7 корпуса Десантно-штурмовых войск. Россияне пытаются продвигаться малыми группами в Закитном.
Какова ситуация на Славянском направлении фронта?
Военные рассказывают, что россияне перешли замерзший Северский Донец, чтобы провести наступательные действия с трех направлений. Таким образом враг инфильтрировался в межпозиционное пространство в Закитном.
Сейчас украинские подразделения выполняют поисковые-ударные задачи по выявлению и уничтожению противника в населенном пункте,
– говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты передвигаются вдоль реки со стороны Серебрянского лесничества. Они прячутся от дронов и разведки в низменностях. Однако российским солдатам редко удается уйти незамеченными. Так за прошлый месяц в зоне ответственности 81 отдельной аэромобильной бригады удалось взять в плен более, чем 10 россиян. Они поделились, что командиры выбирают районы, где якобы "нет бойцов Сил обороны Украины" и отправляют подчиненных именно туда. Однако враг не учитывает, что защитники используют дроны, поэтому большие потери среди российских солдат все равно есть.
В то же время на Славянском направлении увеличивается и активность вражеских ударных и разведывательных БпЛА. Они пытаются усложнять логистику. А с помощью так называемых "дронов-ждунов" враг заминирует пути сообщения.
По позициям 81 ОАЭМБр оккупанты одновременно бьют несколькими видами дронов. Из-за этого значительно усложняется логистика к населенным пунктам Платоновка и Дроновка.
Учитывая это, военные отмечают, что ситуация в их полосе ответственности остается сложной. Однако оккупанты все равно получают достойный отпор. Защитники сдерживают наступательный потенциал на Славянском направлении.
Боевая работа подразделений дронаров 81 ОАМБр в Закитном: смотрите видео
Как Силы обороны действуют против оккупантов на фронте?
Недавно украинские защитники атаковали вражеский центр подготовки пилотов БпЛА и производство FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области. Кроме того, армия противника понесла потери на территории России.
На Сумщину 22 россиянина пытались продвинуться через газопровод. Однако из-за работы украинских беспилотников и артиллерии живым оттуда вышел только один оккупант.
Как рассказывают в DeepState, российская пехота просачивается в северную часть Покровска, дистанционно минируя город. В то же время украинские дроны следят за действиями оккупантов в Гришино.