Следите за сайтом президента, – Данилов о возможных санкциях против Коломойского

Секретарь СНБО сообщил, что вскоре могут появиться новые фамилии украинских олигархов, которые попадут под санкции. Именно поэтому Алексей Данилов посоветовал следить за сайтом президента.

Так секретарь СНБО ответил на вопрос, попадут ли в санкционный перечень Игорь Коломойский, Александр Дубинский и Андрей Деркач.

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Никаких тайных санкций нет, – Данилов

Все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО говорит, если бы против этих лиц были какие-то карательные ограничения, то их бы обязательно обнародовали. Что касается новых санкций, то они появятся на сайте официального представительства главы государства.

К сентябрю должны разработать систему мониторинга олигархов

Отметим, что Совет нацбезопасности и обороны поручил до сентября разработать систему мониторинга за деятельностью олигархов. Соответствующее поручение получили аппарат и члены СНБО, Антимонопольный комитет, Служба безопасности Украины и все органы центральной исполнительной власти.

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