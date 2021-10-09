Следствие должно выяснить, как метадон попал в организм Полякова – "слуга" Янченко

В крови умершего нардепа Антона Полякова якобы нашли метадон и алкоголь. Следствие должно установить, каким образом наркотик попал в организм политика.

Это первая информация по результатам токсикологии, которую нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко получила из своих источников. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно В крови Полякова обнаружили метадон и алкоголь, – Янченко о результате токсикологии

Следствие должно установить, как наркотик попал в кровь

Янченко отметила, важно, чтобы следствие продолжалось и установило, каким образом метадон попал в организм Антона Полякова, а также другие детали, связанные с этим.

Очень страшная новость, могу только выразить соболезнования родным. Коллеги и друзья до сих пор не отошли от этой новости. Все парламентарии ожидают, что следствие будет быстрым и объективным,

– подытожила нардеп.

Что известно о смерти Полякова