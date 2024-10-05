Следующая неделя может стать позитивной для нашей защиты, – Зеленский в обращении

Вечером 5 октября президент традиционно обратился к украинцам. Рассказал, что продолжается работа команд Украины и США, других наших партнеров для подготовки "Рамштайна" – содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе.

Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя может стать положительной для нашей защиты. Главное из обращения президента передает 24 Канал.

Смотрите также Украина представит План победы всем партнерам во время "Рамштайна", – Зеленский

Все, что указано в Плане победы, абсолютно реально для наших партнеров

Президент отметил, что следующая неделя может стать положительным для нашего видения того, как должна закончиться война.

Мы для этого все сделаем, на 100% сделаем. Сделаем эффективно,

– подчеркнул глава государства.

Украинский лидер рассказал, что на днях будут политические консультации между нашими командами – чиновниками, дипломатами. Также будут говорить военные по наполнению военных пунктов Плана победы.

Зеленский отметил, это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции – наш фронт прежде всего.

И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира. Именно в этом наша цель, наша задача – гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями,

– подчеркнул президент.

Добавил, именно так, как предусмотрено Формулой мира. Ведь Украине нужен мир, – настоящий, справедливый, – гарантированная защита от войны. Зеленский отметил, что это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и украинский народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем, отметил президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто нам помогает, и кто готов так же как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической.

Нужны более решительные шаги – и окончание этой войны будет ближе

Также Зеленский отметил наших воинов, которые тоже своего рода готовят следующий "Рамштайн".

То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности,

– пояснил президент.

Глава государства поблагодарил всех воинов Центра специальных операций "А" СБУ – всем, кто демилитаризует российские военные объекты.

Верховный Главнокомандующий поблагодарил за уничтожение российской военной логистики, а особенно за попадание по военным аэродромам агрессора. Подчеркнул, это то, что нужно.

Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами – это спасение жизней украинцев и реальная поддержка для фронта. И будем убеждать партнеров, что недостаточно только наших дронов. Нужны более решительные шаги – и окончание этой войны будет ближе,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что уверен и этом.