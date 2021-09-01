Следующий этап американо-украинских отношений, – дипломат о визите Зеленского в США

В США очень рады началу визита Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Украинский лидер посетил Пентагон и пообщался с американскими министрами, а 1 сентября должен встретиться с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник по вопросам прессы, образования и культуры Посольства США в Украине Уолтер Браунолер. По его словам, 31 августа Зеленский встретился с американскими министрами энергетики и обороны, главой NASA и подписал ряд соглашений.

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"Для нас это следующий этап американо-украинских отношений. Мы очень рады тем результатам, которые будут достигнуты и работе на перспективу", – подчеркнул Браунолер.

Дипломат добавил, что связи между украинским и американским народами сильные. Визит Зеленского покажет, что в будущем они станут лишь сильнее.

США поддерживают Украину

Советник Посольства США отметил, что за последние 7 лет американцы предоставили Украине почти 4,9 миллиарда долларов. Около половины из них направили на сферу безопасности, остальные – на проведение реформ, правоохранительную сферу.

США считают, что Украина – это страна, которая позволяет защитить демократию на европейском континенте в борьбе против автократии, в частности в условиях оккупации Крыма и войны на Востоке,

– подчеркнул Браунолер.

Американцы также поддерживают намерения Украины присоединиться к Евросоюзу и НАТО. Дипломат отметил, что США будут помогать украинцам в этом.

Проблема "Северного потока-2"

Одним из ключевых вопросов во время переговоров Зеленского и Байдена в Вашингтоне станет запуск "Северного потока-2". Представитель посольства отметил, что этот вопрос следует выносить на обсуждение вместе с Германией, чтобы совместно смягчить возможные влияния России на ситуацию.

"США продолжают говорить, что "Северный поток-2" – это плохой момент. Нам нужно найти решение, которое будет хорошим для Украины и Европы", – акцентировал Браунолер.

Помощь Украине на Донбассе

Американцы не против присоединиться к переговорам по разрешению ситуации на Донбассе. Впрочем, внесение изменений в формат переговоров можно делать только при поддержке России, которая к этому не готова.

В то же время США помогают военной сфере Украины – направили дополнительные 60 миллионов долларов на поддержку сектора безопасности. Передали также "Джавелины", которые можно использовать против бронетранспортеров и танков.

"Мы смотрим и на другие пути укрепления партнерства и поддержки Украины в киберпространстве, в сфере разведки и других проявлениях. Еще в июне 2021 года союзники в НАТО сказали, что готовы увидеть Украину участницей Альянса", – пояснил Браунолер.

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Проведение реформ в Украине

Кроме международной поддержки, Украина должна провести ряд реформ, чтобы вступить в НАТО. Речь идет о 3 ключевых сферах, где их нужно осуществить:

демократические реформы, направленные на усиление верховенства права;

экономические реформы для уменьшения уровня коррупции;

реформы в сфере безопасности – усиление и модернизация Вооруженных Сил Украины, в оборонной сфере.

Во время визита Зеленского в США будут обсуждать поддержку упомянутых реформ. Американцы готовы помочь Украине достичь главных целей – вступление в Североатлантический альянс и ЕС.

Определенных соглашений уже достигли и подписали документы во время визита в США. Речь идет о соглашениях для поддержки сектора энергетики в Украине, оборонной сферы, по обмену развединформацией,

– рассказал Браунолер.

Обмен данными разведки позволит Украине защитить себя от многих угроз. В частности даст возможность армии заранее подготовиться к обороне, а также защититься от влияния на энергоснабжение в Украине.

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