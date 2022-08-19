Следующий отпраздную в Крыму, – мэр Львова в свой день рождения признался, какое загадал желание
Источник:Андрей Садовый
Андрей Садовый рассказал, какое желание загадал в день рождения. Мэр Львова объяснил, что оно связано с деоккупацией украинского Крыма от российских захватчиков.
Соответствующее сообщение политик опубликовал 19 августа. Именно в этот день ему было 54 года.
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Садовый загадал желание об украинском Крыме
Победим все зло! А следующий день рождения отпраздную в Крыму. Такое желание сегодня себе загадал,
– рассказал Садовый.
Также городской голова Львова поблагодарил всех за поздравления и заверил, что жить в одной стране с такими людьми – бесценно. Также мэр опубликовал семейное фото.
Андрей Садовый рассказал о желаниях в день рождения / Фото из фейсбука Андрея Садового
Следует отметить, что в 2023 году Андрей Садовый будет праздновать юбилей – ему исполнится 55 лет.
Кратко о важных событиях на Юге
- Во временно оккупированном Крыму с 9 августа регулярно слышен "хлопок". Сначала взрывы были на авиабазе оккупантов в Саках под Новофедоровкой. Впоследствии – на железной дороге и трансформаторной станции в Джанкойском районе.
- Уже 18 августа взрывы раздавались в Керчи рядом с крымским мостом, хотя, по данным россиян, это была работа ПВО. Впоследствии был "хлопок" на аэродроме "Бельбек".
- Уже 19 августа оккупанты написали о работе ПВО в Евпатории, Севастополе, а также в соседнем поселке Заозерное.
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