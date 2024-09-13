Следующий Саммит мира будет в ноябре, на него пригласят Россию, – Зеленский

Украина активно готовится к следующему Саммиту мира. Владимир Зеленский сообщил, что он должен состояться уже в ноябре этого года.

На него также планируют пригласить Россию. Также Зеленский планирует вскоре встретиться с президентом США Джо Байденом.

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Что известно о втором Саммите мира

По словам Зеленского, операция ВСУ в Курской области была частично направлена на то, чтобы заставить Россию начать "честные" переговоры.

Он добавил, что следующий Саммит мира планируют провести уже в этом году в ноябре. Также на него будет приглашена Россия.

Также президент Украины анонсировал встречу с Байденом уже в этом месяце. На ней Зеленский планирует представить собственный "план победы", относительно того, как завершить войну с Россией.

Напомним, что в июле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин уже высказывал позицию Кремля относительно участия страны-агрессора во втором Саммите мира. Тогда он заявил, что Москве "все понятно" по этому мероприятию, поэтому там не планируют участвовать в нем.