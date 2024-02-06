Ответить должен не только куратор операции, – Юрчишин о слежке за журналистами Bihus․Info
Народный депутат Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Каналу поделился своим мнением относительно того, кто должен ответить за слежку за журналистами Bihus.Info. Он является председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова.
Департамент защиты национальной государственности СБУ, который следил за медийщиками, возглавлял Роман Семенченко. Мужчину уволили. Как утверждают источники 24 Канала – это сделал Василий Малюк именно из-за слежки за журналистами Bihus.Info.
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Достаточно ли уволить начальника отдела
Это будет напрямую зависеть от результатов (надеюсь, независимого) следствия. Я считаю, что понести ответственность должен не только куратор этой "операции", но и все участники, все заказчики и исполнители. Когда их личности подтвердит следствие – надеюсь, больше этим людям не будет места в государственном аппарате,
– высказался Юрчишин.
На действия СБУ отреагировали депутаты разных партий
- В Верховной Раде ждут Василия Малюка – он должен рассказать о ситуации со слежкой. Парламентские слушания ожидают в ближайшие дни.
- Ранее глава Службы безопасности заявил: "Не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы". И призвал к наказанию за незаконные действия.
- Провластная партия также осудила слежку за журналистами. Нардеп Евгения Кравчук назвала ее позорной, впрочем, призвала не перечеркивать всю работу СБУ из-за этого случая. Она указала, что Служба безопасности с начала полномасштабной войны сделала много хорошего, но, поскольку есть общественный интерес, общение Малюка с депутатами стоит обнародовать.