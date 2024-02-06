Ответить должен не только куратор операции, – Юрчишин о слежке за журналистами Bihus․Info

Народный депутат Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Каналу поделился своим мнением относительно того, кто должен ответить за слежку за журналистами Bihus.Info. Он является председателем парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Департамент защиты национальной государственности СБУ, который следил за медийщиками, возглавлял Роман Семенченко. Мужчину уволили. Как утверждают источники 24 Канала – это сделал Василий Малюк именно из-за слежки за журналистами Bihus.Info.

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Достаточно ли уволить начальника отдела

Это будет напрямую зависеть от результатов (надеюсь, независимого) следствия. Я считаю, что понести ответственность должен не только куратор этой "операции", но и все участники, все заказчики и исполнители. Когда их личности подтвердит следствие – надеюсь, больше этим людям не будет места в государственном аппарате,

– высказался Юрчишин.

На действия СБУ отреагировали депутаты разных партий