Слезы и слова благодарности: как прошел Марш защитников в Киеве – невероятная фотоподборка

В Киеве в 30 годовщину Независимости Украины состоялся Марш защитников. Украинцы поддерживали родственников погибших, обнимали их и скандировали "спасибо".

Торжественным шествием прошли военные, их родственники, волонтеры, военные медики и капелланы. Марш начался в 14 часов.

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В Киеве состоялся многотысячный Марш защитников

Участники шествия прошли через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь к Крещатику и Майдану Независимости. Марш защитников состоялся после парада Вооруженных сил Украины.

В Киеве Маршем защитников прошли военные, родственники погибших, врачи, волонтеры / Фото 24 канала

Перед началом шествия участники несколько раз выкрикивали лозунги "Слава Украине – Героям слава". Также они спели известную песню о президенте России "Путин – х**ло".

Первыми шли родственники погибших участников Революции Достоинства и воинов АТО и ООС. Далее – военные медики, капелланы и ветераны со всей Украины.

Колонну марша разбили на "коробки". Часть "коробок" организовали в соответствии с регионом Украины.

Участники Марша скандировали "спасибо"

Участники мероприятия поддерживали семьи погибших – они общались с ними, плакали вместе, обнимались. Люди хором скандировали им "спасибо".

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