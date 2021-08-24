Слезы и слова благодарности: как прошел Марш защитников в Киеве – невероятная фотоподборка
Источник:24 канал
В Киеве в 30 годовщину Независимости Украины состоялся Марш защитников. Украинцы поддерживали родственников погибших, обнимали их и скандировали "спасибо".
Торжественным шествием прошли военные, их родственники, волонтеры, военные медики и капелланы. Марш начался в 14 часов.
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В Киеве состоялся многотысячный Марш защитников
Участники шествия прошли через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь к Крещатику и Майдану Независимости. Марш защитников состоялся после парада Вооруженных сил Украины.
В Киеве Маршем защитников прошли военные, родственники погибших, врачи, волонтеры / Фото 24 канала
Заметьте! Перед началом шествия участники несколько раз выкрикивали лозунги "Слава Украине – Героям слава". Также они спели известную песню о президенте России "Путин – х**ло".
Первыми шли родственники погибших участников Революции Достоинства и воинов АТО и ООС. Далее – военные медики, капелланы и ветераны со всей Украины.
Колонну марша разбили на "коробки". Часть "коробок" организовали в соответствии с регионом Украины.
Участники Марша скандировали "спасибо"
Участники мероприятия поддерживали семьи погибших – они общались с ними, плакали вместе, обнимались. Люди хором скандировали им "спасибо".
Люди на Марше в День Независимости скандировали слова благодарности родственникам погибших: смотрите видео
Коротко о торжествах в 30-летие Независимости
- 24 августа в 30 годовщину Независимости в Киеве состоялся масштабный военный парад. В нем приняли участие более 5 тысяч военных ВСУ, а также 100 единиц авиации и 400 единиц вооружения.
- На военном параде Зеленский вручил награды военным, культурным деятелям, педагогам и артистам – 31 награду, из них 4 посмертно. Среди посмертных – 3 Героя Украины.
- Всего в Киеве в День Независимости запланировано ориентировочно 70 мероприятий. В частности торжественный концерт на НСК "Олимпийский".
- Торжества проходят в разных городах. В частности в Полтаве уже в десятый раз устроили акцию "Живой тризуб". Местные выстроились в форму Государственного Герба.