Есть много противоречий, – Жданов объяснил, почему "слив" документов может быть российским вбросом
Продолжается скандал, связанный со "сливом" якобы "секретных документов". На этот раз в сети появились "конфиденциальные данные" по Китаю и Ближнему Востоку.
В результате огласки было "слито" в сеть более 100 "секретных документов". Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что по этому поводу у Пентагона и администрации президента США Джозефа Байдена возникло беспокойство.
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Не соответствуют действительности
Жданов подчеркнул, что если глубоко разобраться в этих документах, то создается впечатление, что это очень хорошо подготовленная информационно-психологическая спецоперация спецслужб России.
Существует множество противоречий и несоответствий. В частности, в этих документах изменены цифры, и это официально признал Пентагон. Особенно это касается количества погибших россиян. Также в цифрах, имеющихся в открытом доступе, по поставкам вооружения – существенные отличия в "слитых" документах,
– подчеркнул военный эксперт.
Более того, согласно этим секретным документам ВСУ якобы уже воюет на танках Abrams, что не отвечает действительности.
"Но этот "слив" инициировал внутреннюю проверку в Пентагоне, а теперь еще и администрации президента США на наличие "кротов", – отметил Жданов.
Какие могут быть последствия "слива" секретных документов: смотрите видео
Россия подставила агентов
С одной стороны этот "вброс" обеспокоил руководство стран, фигурирующих в этих документах. Также это была попытка поссорить Украину и США, чтобы прекратить обмен разведывательными данными между ними.
Но все это выльется в проверку спецслужб по выявлению российской агентуры в министерстве вооружения США и Белом доме. Таким образом Россия сама подставила своих агентов,
– предположил он.
Олег Жданов не исключает, что в результате расследований могут произойти громкие шпионские скандалы.
"Слив" якобы "секретных документов": что известно
- Впервые так называемые секретные данные США и НАТО по планированию контрнаступления ВСУ появились 7 апреля. Однако данные в этих документах были изменены, в том числе занижены цифры по количеству потерь оккупантов.
- ГУР Украины считают, что эти якобы "секретные документы" – вражеская ИПСО.
- В новой порции "слива" документов, которую опубликовало издание The New York Times, речь идет об отчетах по брифингам, посвященным событиям в Украине, Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе и Китае. В общей сложности было обнародовано более 100 документов.
- В то же время Пентагон и Минюст США начали расследование по утечке "секретных документов". Журналисты же Bellingcat выяснили, впервые эти данные появились в сети еще в начале 2023 года.