Есть много противоречий, – Жданов объяснил, почему "слив" документов может быть российским вбросом

Продолжается скандал, связанный со "сливом" якобы "секретных документов". На этот раз в сети появились "конфиденциальные данные" по Китаю и Ближнему Востоку.

В результате огласки было "слито" в сеть более 100 "секретных документов". Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что по этому поводу у Пентагона и администрации президента США Джозефа Байдена возникло беспокойство.

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Не соответствуют действительности

Жданов подчеркнул, что если глубоко разобраться в этих документах, то создается впечатление, что это очень хорошо подготовленная информационно-психологическая спецоперация спецслужб России.

Существует множество противоречий и несоответствий. В частности, в этих документах изменены цифры, и это официально признал Пентагон. Особенно это касается количества погибших россиян. Также в цифрах, имеющихся в открытом доступе, по поставкам вооружения – существенные отличия в "слитых" документах,

– подчеркнул военный эксперт.

Более того, согласно этим секретным документам ВСУ якобы уже воюет на танках Abrams, что не отвечает действительности.

"Но этот "слив" инициировал внутреннюю проверку в Пентагоне, а теперь еще и администрации президента США на наличие "кротов", – отметил Жданов.

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Россия подставила агентов

С одной стороны этот "вброс" обеспокоил руководство стран, фигурирующих в этих документах. Также это была попытка поссорить Украину и США, чтобы прекратить обмен разведывательными данными между ними.

Но все это выльется в проверку спецслужб по выявлению российской агентуры в министерстве вооружения США и Белом доме. Таким образом Россия сама подставила своих агентов,

– предположил он.

Олег Жданов не исключает, что в результате расследований могут произойти громкие шпионские скандалы.

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