Внаслідок розголосу було "злито" в мережу понад 100 секретних документів. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що з цього приводу у Пентагона та адміністрації президента США Джозефа Байдена виникло занепокоєння.
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Не відповідають дійсності
Жданов наголосив, якщо глибоко розібратися у цих документах, то складається враження, що це дуже добре підготовлена інформаційно-психологічна спецоперація спецслужб Росії.
Існує дуже багато суперечностей та невідповідностей. Зокрема, змінені цифри в цих документах, і це офіційно визнав Пентагон. Особливо це стосується кількості загиблих. Також у цифрах, які є у відкритому доступі, по постачанню озброєння – є суттєві відмінності у "злитих" документах,
– підкреслив військовий експерт.
Більш того, за цими секретними документами ЗСУ нібито вже воює на танках Abrams, що не відповідає дійсності.
"Але цей "злив" ініціював внутрішню перевірку в Пентагоні, а тепер ще й адміністрації президента США на наявність "кротів", – відзначив Жданов.
Які можуть бути наслідки "зливу" секретних документів: дивіться відео
Росія підставила агентів
З одного боку це "вкидом" занепокоїло керівництво країн, які фігурують в цих документах. Також це була спроба посварити Україну та США, щоб було припинено обмін розвідувальними даними між ними.
Але все це виллється у перевірку спецслужбами по виявленню російської агентури у міністерстві озброєння США та Білому домі. В такий спосіб Росія сама ж підставила своїх агентів,
– припустив він.
Олег Жданов не виключає, що внаслідок розслідувань можуть статися гучні шпигунські скандали.
"Злив" нібито секретних документів; що відомо
- Вперше так звані секретні дані США та НАТО щодо планування контрнаступу ЗСУ з'явилися 7 квітня. Проте ці документи були змінені, зокрема в них були занижені цифри щодо кількості втрат окупантів.
- ГУР України вважають, що ці нібито "секретні документи" є ворожою ІПСО.
- У новій порції "зливів", яку опублікувало видання The New York Times, йдеться про звіти по брифінгах, присвячених подіям в Україні, Близькому Сході. Індо-Тихоокеанському регіону та Китаю. Загалом було оприлюднено понад 100 документів.
- Водночас Пентагон та Мін'юст США почали розслідування щодо витоку "секретних документів". Журналісти ж Bellingcat з'ясували, що вперше ці дані з'явились в мережі ще на початку 2023 року.