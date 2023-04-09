Внаслідок розголосу було "злито" в мережу понад 100 секретних документів. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що з цього приводу у Пентагона та адміністрації президента США Джозефа Байдена виникло занепокоєння.

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Не відповідають дійсності

Жданов наголосив, якщо глибоко розібратися у цих документах, то складається враження, що це дуже добре підготовлена інформаційно-психологічна спецоперація спецслужб Росії.

Існує дуже багато суперечностей та невідповідностей. Зокрема, змінені цифри в цих документах, і це офіційно визнав Пентагон. Особливо це стосується кількості загиблих. Також у цифрах, які є у відкритому доступі, по постачанню озброєння – є суттєві відмінності у "злитих" документах,

– підкреслив військовий експерт.

Більш того, за цими секретними документами ЗСУ нібито вже воює на танках Abrams, що не відповідає дійсності.

"Але цей "злив" ініціював внутрішню перевірку в Пентагоні, а тепер ще й адміністрації президента США на наявність "кротів", – відзначив Жданов.

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Росія підставила агентів

З одного боку це "вкидом" занепокоїло керівництво країн, які фігурують в цих документах. Також це була спроба посварити Україну та США, щоб було припинено обмін розвідувальними даними між ними.

Але все це виллється у перевірку спецслужбами по виявленню російської агентури у міністерстві озброєння США та Білому домі. В такий спосіб Росія сама ж підставила своїх агентів,

– припустив він.

Олег Жданов не виключає, що внаслідок розслідувань можуть статися гучні шпигунські скандали.

"Злив" нібито секретних документів; що відомо