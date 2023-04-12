Слитые документы Пентагона являются смесью правды и лжи, – Резников
Источник:Reuters
Министр обороны Украины сообщил, что "слитые документы" Пентагона содержат как правдивую, так и ложную информацию о ВСУ. Именно поэтому последствия для Украины не так серьезны, как может показаться.
12 апреля Алексей Резников сообщил, что у "слитых документов" много ложной информации о ВСУ и контрнаступлении.
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Смесь правды и лжи: Резников прокомментировал "слив документов"
Министр обороны сказал, что в распространенных "слитых документах" есть много ложной информации. А соответствующая действительности потеряла свою актуальность.
Там очень много информации, не соответствующей действительности. Информация, которая соответствует действительности, потеряла свою актуальность. Это смесь правды и лжи,
– сказал Алексей Резников.
Утечку информации организовали россияне
Резников выразил уверенность в том, что организаторами "слива документов" является Россия и ее союзники или ученики. Он убежден, что сама утечка документов была умышленной попыткой посеять раздор между союзниками Киева.
Цель этой работы – снизить уровень доверия среди (наших) партнеров, особенно США и других стран, и для меня это совершенно очевидно и понятно,
– сказал Резников.
Пентагон и Минюст США пытаются найти, кто слил секретные данные, тем временем украинские силы продолжают готовиться к ожидаемому контрнаступлению. Некоторые эксперты по национальной безопасности и официальные лица США подозревают, что источник утечки может быть американским, но не исключают причастности пророссийских сил.
Элементы ИПСО: документы об Украине кто-то намеренно изменил
- Следует отметить, что "слитые" документы касались не только Украины, но и ряда союзников США. В Пентагоне подчеркнули, что в результате слива была обнародована "чрезвычайно тайная и засекреченная" информация и это очень серьезный риск для национальной безопасности страны.
- В то же время, там подчеркнули, что некоторые из них были изменены неизвестным автором перед публикацией. Это включает документ о потерях Украины в войне – кто-то значительно уменьшил потери россиян и преувеличил украинские.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что это блеф российской разведки. Он убежден, что Кремль пытается сорвать контрнаступательные операции ВСУ.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что "слив документов" о контрнаступлении ВСУ может быть вражеской ИПСО, чтобы помешать контрнаступлению и сорвать поставки помощи от Запада.
- Журналисты сообщают, что "след шпиона" в Пентагоне уже нашли. Также Минобороны США значительно сузило круг лиц, имеющих доступ к секретной информации. Раньше таковых было около тысячи.