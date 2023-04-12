Слитые документы Пентагона являются смесью правды и лжи, – Резников

Министр обороны Украины сообщил, что "слитые документы" Пентагона содержат как правдивую, так и ложную информацию о ВСУ. Именно поэтому последствия для Украины не так серьезны, как может показаться.

12 апреля Алексей Резников сообщил, что у "слитых документов" много ложной информации о ВСУ и контрнаступлении.

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Смесь правды и лжи: Резников прокомментировал "слив документов"

Министр обороны сказал, что в распространенных "слитых документах" есть много ложной информации. А соответствующая действительности потеряла свою актуальность.

Там очень много информации, не соответствующей действительности. Информация, которая соответствует действительности, потеряла свою актуальность. Это смесь правды и лжи,

– сказал Алексей Резников.

Утечку информации организовали россияне

Резников выразил уверенность в том, что организаторами "слива документов" является Россия и ее союзники или ученики. Он убежден, что сама утечка документов была умышленной попыткой посеять раздор между союзниками Киева.

Цель этой работы – снизить уровень доверия среди (наших) партнеров, особенно США и других стран, и для меня это совершенно очевидно и понятно,

– сказал Резников.

Пентагон и Минюст США пытаются найти, кто слил секретные данные, тем временем украинские силы продолжают готовиться к ожидаемому контрнаступлению. Некоторые эксперты по национальной безопасности и официальные лица США подозревают, что источник утечки может быть американским, но не исключают причастности пророссийских сил.

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