Часть информации взяли "с потолка", – военный эксперт о сливе насчет "контрнаступления ВСУ"

В сети опубликовали засекреченные военные документы, где якобы есть данные о планах США и НАТО по развитию и потребностям украинской армии перед контрнаступлением. Информация там актуальна по состоянию на 1 марта. Однако сразу видно, что некоторые данные просто взяты с потолка.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, значительное количество информации насчет якобы слива документов о контрнаступлении выглядит немного странно.

К теме В ВСУ впервые прокомментировали "утечку" документов по контрнаступлению

Действительно ли этот "слив" угрожает контрнаступлению

Там обнародованы многие данные, которые можно найти в свободном доступе. А некоторая информация вообще кажется взятой "с потолка".

Что интересного в файле. Он содержит часть информации, которую можно найти в открытых источниках. Часть информации вообще неизвестно откуда взята. Хотя сказать, что она на что-то влияет, было бы неправильно. Вот там есть файл о том, какие сроки обучения украинских военных на полигонах. Об этом все знают. И СМИ писали,

– отметил Крамаров.

Информация о передаче вооружения определенным бригадам также взята "с потолка". Как отметил Крамаров, на самом деле в подразделениях совсем другое перераспределение техники.

К теме – возникли странные детали "слива" относительно контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Важно, что в этом сливе нет информации, которая "раскрывала бы все карты" и сильно помогла бы россиянам. Всё наоборот. В документах видно, что украинская армия мощно усиливается перед контрнаступательной операцией. Также идет скопление огромного количества снарядов.

Не стоит забывать, что там не было опубликовано четкого направления контрнаступления. Поэтому можно утверждать, что оккупанты не знают деталей предстоящей операции Вооруженных Сил Украины.

Что известно об утечке секретных документов