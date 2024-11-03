Кто в США мог "слить" секретный пункт Плана победы о ракетах Tomahawk

Владимир Зеленский представил западным партнерам План победы, который предусматривал секретную часть. Однако в материале издания NYT были открыты некоторые ее детали, а именно о ракетах Tomahawk. Такие утечки секретной информации обычно бывают не случайными.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что в целом "слив" информации – это не показатель какого-то заговора или злого умысла. Также он предположил, могла ли Украина в принципе получить ракеты Tomahawk.

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Нереалистичный сценарий

Военный обозреватель отметил, что утечка данных о ракетах Tomahawk, которые Владимир Зеленский просил передать Украине, не означает, что Белый дом не заинтересован в победе Украины в войне.

Также, как подчеркнул он, важно понимать, что именно считать победой. Если освобождение украинской территории в границах 1991 года, то до этой победы очень далеко, и этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня.

Сейчас Украине важно отстоять Донецкую область, стабилизировать фронт, изменить ситуацию к лучшему. Администрация Белого дома поддерживает эти действия,

– подчеркнул Шарп.

В то же время он считает, что получение Украиной ракет Tomahawk от США абсолютно нереалистичным сценарием в нынешних условиях. Эти ракеты, кроме Великобритании, не поставлялись больше ни одной стране.

Tomahawk Это Это крылатые ракеты большой дальности производства США класса – "земля – земля", "воздух – земля". Их дальность, в зависимости от модификации, составляет – 870 – 2 500 километров. Скорость ракеты – 880 километров в час. Вес боевой части – 450 килограммов.

Если Украине не позволяют бить по военным целям внутри России на расстоянии до 300 километров ракетами ATACMS, то о Tomahawk, которые способны лететь на 2 500 километров и могут попасть в Кремль, резиденцию Путина и другие важные цели, вообще не может идти речи,

– уверен он.

Владимир Зеленский и его окружение, по словам военного эксперта, прекрасно понимали, что это нереалистичная просьба, однако она несла хоть и тайный, но демонстративный характер. Это должно было показать, что Украине нужно много, но ей все это не дают, тогда пускай передадут что-то другое.

Кстати, Израиль в свое время также пытался интересоваться этими ракетами или другими системами, которые США почти никому не дают. Иногда это обсуждалось, но системы такого знакового типа не передавались, и нет шансов, что что-то изменится в этом смысле, если политика США не приобретет кардинальных изменений.

"Сливы" происходят чуть ли не каждый день

"Относительно утечки информации, то все, что передается и известно многим сотрудникам Пентагона, Государственного департамента и других государственных структур, с большой вероятностью будет "слито". Особенно, если речь идет о неоднозначных политических раскладах и различных взаимоотношениях", – отметил Давид Шарп.

Иногда "сливы" бывают, по его мнению, адресные, санкционированные, чтобы в мире узнали, о чем дискуссия, в чем разногласия. Иногда это чья-то личная инициатива.

Однако когда знают двое – знают все. В США это довольно распространенное явление – "сливы" по вопросам Украины и Израиля происходят чуть ли не ежедневно. Они имеют целью рассказать, что происходит за кулисами с точки зрения Белого дома. Также иногда они могут быть не санкционированы,

– подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Зеленский, комментируя "слив" секретного пункта Плана победы, заявил, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Однако после этого инцидента, по словам президента, "между партнерами нет ничего конфиденциального".