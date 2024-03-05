Что на самом деле важно в истории со "сливом" разговора немецких офицеров

Мерзавцы из числа российских властей стали в обиженную позу и начали жаловаться на весь мир о том, что проклятые немецкие генералы позволили себе разговоры на тему "можно ли ударить ракетой Taurus по Керченскому мосту?".

ЕС должен наконец-то до конца пройти процесс дерусификации

Мерзавцы якобы не замечают, что они оккупировали Крым, мост – незаконно построили, а сами они – агрессоры, что развязали войну, регулярно обстреливали Украину ракетами и дронами. Их, видите ли, смутили теоретические разговоры, которые они ко всему же незаконно прослушали. Но это, в их представлении, тоже не в счет.

Читайте также Россия шантажирует Германию

В этой ситуации совсем неинтересны заявления мерзавцев. Они умеют раздуть из мухи слона, из комара – биологическое оружие, а из защиты своей страны – "укро-фашистско-нацистско-англосаксонский заговор".

Гораздо важнее, как этот тест сдаст Германия да и вся Европа. Окажутся ли они твердыми и непоколебимыми, смелыми, пошлют ли куда подальше российских пропагандистов, или наоборот – будут извиняться, вспоминать о либеральных ценностях, невозможности провоцировать Россию и устроят расследование с отправкой в отставку генералов.

Немцы и Европейский Союз в целом должны до конца пройти процесс дерусификации. Он начался 2 года назад, когда озадаченные европейцы на пороге своих стран увидели украинцев, бежавших от ужасов войны. Началась робкая отмена концертов, писательских встреч, выставок с россиянами. Мерзавцы, которые до этого момента обскабливали европейцев, считая их бесхарактерными придурками, удел которых поставлять им хамон и просекко, не мешать громко разговаривать во время службы в Миланском соборе, или испражняться под липами на Унтер-ден-Линден, резко заговорили о кенселинге "великой русской культуры".

В их картине мира это произошло почти само собой. Говорит об их великой миссии, ничтожестве западной цивилизации и никак не связано с войной против Украины, убийством украинцев и желанием уничтожить страну.

Актуально У Европы есть месяц, чтобы наконец сделать сложный выбор

Запад или перестанет бояться, или продолжит пресмыкаться перед Россией

Достойным ответом Германии на скандал с прослушиванием может и должна стать передача Украине ракет Taurus. Любой другой ответ – оправдание, еще большее заверение в том, что никогда ракеты не будут переданы Украине – будет воспринята как слабость и демонстрация страха перед россиянами.

ЕС должен прекратить бояться говорить о направлении в Украину своих контингентов. Так же как и о том, что Владимир Путин, Дмитрий Медведев, сорвавшийся с цепи, и другие властные мерзавцы, подлежат ликвидации и являются легитимными целями в условиях войны. О том, что деконструкция российской власти является одной из задач и справедливым результатом развязанной ею войны. Нужно перестать бояться говорить правду и называть вещи своими именами.

Пока это не произойдет, российские мерзавцы будут считать, что могут указывать европейцам, что им делать, что говорить и в какое место их целовать.