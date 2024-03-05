ЄС має нарешті до кінця пройти процес дерусифікації

Мерзотники нібито не помічають, що вони окупували Крим, міст – незаконно побудували, самі вони – агресори, що розв'язали війну, регулярно обстрілювали Україну ракетами та дронами. Їх, бачте, збентежили теоретичні розмови, які вони до всього ж незаконно прослухали. Але це, в їхньому уявленні, неважливо.

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У цій ситуації зовсім нецікаві заяви мерзотників. Вони вміють роздмухати з мухи слона, з комара – біологічну зброю, а із захисту своєї країни – "укро-фашистсько-нацистсько-англосаксонську змову".

Набагато важливіше, як цей тест складе Німеччина та й уся Європа. Чи виявляться вони твердими й непохитними, сміливими, чи пошлють куди подалі російських пропагандистів, чи навпаки – перепрошуватимуть, згадуватимуть про ліберальні цінності, неможливість провокувати Росію та влаштують розслідування з відправкою у відставку генералів.

Німці та і Європейський Союз загалом мають до кінця пройти процес дерусифікації. Він розпочався 2 роки тому, коли спантеличені європейці на порозі своїх країн побачили українців, що тікали від жахів війни. Почалося несміливе скасування концертів, письменницьких зустрічей, виставок із росіянами. Мерзотники, які до цього моменту обшкрябували європейців, вважаючи їх безхарактерними придурками, доля яких постачати їм хамон і просеко, не заважати голосно розмовляти під час служби у Міланському соборі, або випорожнятися під липами на Унтер-ден-Лінден, різко заговорили про кенселінг "великої російської культури".

У їхній картині світу це сталося майже само собою. Говорить про їхню велику місію, нікчемність західної цивілізації і ніяк не пов'язане з війною проти України, вбивством українців та бажанням знищити країну.

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Захід або перестане боятися, або й далі плазуватиме перед Росією

Гідною відповіддю Німеччини на скандал із прослуховуванням може і має стати передача Україні ракет Taurus. Будь-яка інша відповідь – виправдання, ще більше запевнення в тому, що ніколи ракети не будуть передані Україні – буде сприйнята як слабкість та демонстрація страху перед росіянами.

ЄС має припинити боятися говорити про направлення в Україну своїх контингентів. Так само як і про те, що Владімір Путін, Дмітрій Мєдвєдєв, який зірвався з ланцюга, та інші владні мерзотники, підлягають ліквідації та є легітимними цілями в умовах війни. Про те, що деконструкція російської влади є одним із завдань і справедливим результатом розв'язаної нею війни. Потрібно перестати боятися говорити правду і називати речі своїми іменами.

Доки це не станеться, російські мерзотники будуть вважати, що можуть вказувати європейцям, що їм робити, що говорити і в яке місце їх цілувати.