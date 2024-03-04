Есть разное население: как в Крыму реагируют на "слив" разговора немецких офицеров насчёт Taurus

Россияне "слили" в сеть запись секретных переговоров офицеров ВВС Германии. Они обсуждали поставки ракет Taurus Украине и возможный удар по Крымскому мосту. Во временно оккупированном Крыму некоторые жители негативно восприняли то, что Украине пока отказывают в этом оружии.

Тем временем публичные лица страны-агрессора угрожают применением ядерного оружия. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. Отметим, что запись разговора обнародовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

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"Здесь как раз-таки это послание для того, чтобы прежде всего слышали граждане России. В частности, жители временно оккупированных территорий, прежде всего временно оккупированного Крыма", – сказал Бариев.

Россияне пытаются "сохранить спокойствие"

Оккупанты пытаются работать "очень эффективно" в информационном плане. Они активно пишут и говорят о том, что эффективные удары со стороны Сил обороны Украины – это якобы "фейки", которые распространяют украинские СМИ. Это делают для того, чтобы сохранить спокойствие среди населения Крыма.

Однако на временно оккупированном полуострове есть разное население. В частности то, которое полностью доверяет исключительно пропагандистским источникам. Однако также есть те люди, которые постоянно пытаются или смотреть украинские СМИ благодаря спутнику, или, в частности, через сеть собирают информацию.

Те, кто смотрит, кто ищет информацию и пытается узнать больше, они негативно восприняли то послание, что Taurus не будут передавать Украине,

– рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа.

Так люди начали спрашивать, в частности, о том, почему это оружие не хотят предоставлять украинским военным.

Что известно о "сливе" разговора