Слухи о новом наступлении на Киев были дезинформацией российского Генштаба, – СМИ

В российском Генштабе провели так называемую "спецоперацию по оперативной маскировке". Целью оккупационных властей было убедить украинскую разведку в возможном наступлении на Киев.

Об этом стало известно из попавших в сеть слитых документов США. Журналисты проанализировали секретные данные и выяснили, что так называемая операция проходила с 3 по 10 февраля 2023 года.

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Повторное "наступление на Киев" было дезинформацией

Согласно имеющейся в слитых секретных документах информации, российская армия не собиралась во второй раз наступать на Киев с территории Беларуси. Как оказалось, все действия оккупантов были направлены на создание "картинки" для Украины.

В январе на территории Беларуси начали создавать "иллюзию наступления" для Украины. Первоначально, 16 января с территории России перебросили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Позже оккупанты заявили о совместных летно-тактических учениях авиационных подразделений вооруженных сил России и Беларуси.

Как доказательство ИПСО, российский Генштаб привел отчет своей службы разведки о реакции Украины. Более того, в слитных документах Пентагона сказано, что оккупанты "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории".

В слитых документах также говорится, что ВСУ якобы считали обучение в Беларуси "мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса" было попыткой оккупантов сформировать боеготовые подразделения для наступления. В подтверждение "успешности" дезинформации оккупанты также выделили в обращении Генштаба ВСУ предупреждение от 20 марта 2022 года о "большой угрозе наступления из Беларуси".

Однако впоследствии украинская сторона "раскусила" планы россиян и уже в конце февраля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в новое наступление россиян с территории Беларуси, хотя враг планировал провести еще 2 этапа дезинформации украинской стороны о возможном наступлении с территории Беларуси.

Слив секретных документов Пентагона: что известно