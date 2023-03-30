Сломали замок и не пускают комиссию Минкульта: сторонники УПЦ МП ворвались на территорию Лавры

Комиссию Минкульта не пустили на территорию Киево-Печерской Лавры. Она должна была проверить два здания святыни.

Представители УПЦ МП до сих пор находятся в Киево-Печерской лавре, хотя 29 марта должны были ее освободить, поскольку закончился договор аренды. Что происходит на территории святыни – информирует 24 Канал.

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УПЦ МП блокирует работу Минкульта

Верующие УПЦ МП заблокировали доступ комиссии Минкульта в Киево-Печерскую лавру. Они заявили, что якобы не пустят государственных служащих на территорию святыни до тех пор, пока не появится так называемое "решение суда".

Комиссию Минкульта не пустили в Лавру: смотрите видео

Сегодня, 30 марта, комиссия Минкульта должна проверить два здания на территории Лавры. Однако верующие УПЦ МП планируют и дальше препятствовать их деятельности. В ответ член комиссии Минкульта заявила, что вызовет правоохранителей, если ей не позволят провести проверку. Некоторые очевидцы сообщают, что на территории Киево-Печерской лавры даже начались столкновения.

Верующие УПЦ МП ворвались в Лавру: смотрите видео

Сторонники УПЦ МП также заявили, что потребуют так называемого "решения суда". Только после этого состоится "законное выселение", заявили верующие.

Верующие требуют "законный документ": смотрите видео

Однако вопреки всему монахи УПЦ МП не покинули территорию Лавры и даже провели там службу. До 10 утра шла служба монахов в святыне, которую транслировали в своих соцсетях. Стоит отметить, что на нее пришло немало верующих.

Выселение УПЦ МП из Лавры: что известно