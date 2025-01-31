Был гриф "секретно", – в СБУ прокомментировали расследование утечки слов Буданова

27 января в СМИ писали, что на закрытой встрече в Верховной Раде Кирилл Буданов заявил якобы об "угрозе существования Украины без переговоров". СБУ начала расследование по факту утечки секретной информации.

После появления публикации в медиа в ГУР сделали официальное заявление, в котором опровергли, что Буданов говорил нечто подобное. Сам глава украинской разведки отреагировал на сообщение в СМИ анекдотом. Инцидент прокомментировали 24 Каналу в пресс-службе СБУ.

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Расследование утечки государственной тайны

В СБУ рассказали, что 28 января 2025 года следователи ведомства открыли уголовное производство по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну, со стороны лиц, которым эти сведения были непосредственно доверены во время проведения закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется по ч.2 ст.328 Уголовного Кодекса Украины.