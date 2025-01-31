Після появи публікації у медіа у ГУР зробили офіційну заяву, в якій заперечили, що Буданов говорив щось подібне. Сам очільник української розвідки відреагував на повідомлення у ЗМІ анекдотом. Інцидент прокоментували 24 Каналу у пресслужбі СБУ.

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Розслідування витоку державної таємниці

У СБУ розповіли, що 28 січня 2025 року слідчі відомства відкрили кримінальне провадження за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, з боку осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.

Досудове розслідування триває і здійснюється за частиною 2 статті 328 Кримінального Кодексу України ( розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки).

Раніше про початок розслідування інцидента розповів нардеп і секретар Комітету Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Чиновник заявив, що народні обранці повинні бути обізнані про ситуацію в країні на вищому рівні. Водночас вони не мають право розголошувати цю інформацію журналістам.