Слова нужно доказать действиями: Блинкен предложил Лаврову отвести войска от границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию по Украине. Лавров в очередной раз уверял в "благих намерениях" России, а Блинкен предложил подтвердить эти слова действиями.

Переговоры главных дипломатов США и России в Женеве продолжались более полутора часов. После этого политики вышли на отдельные пресс-конференции.

Все здесь "Гарантии безопасности" и вторжение России в Украину: удалось ли договориться Лаврову и Блинкену

Лавров уверял, что Россия не будет нападать на Украину

Министр иностранных дел России цинично заявлял, что Москва не намерена нападать на Украину. Мол, Кремль вообще не стремится ни к каким сферам влияния, в отличие от НАТО.

Блинкен хочет увидеть подтверждение этих слов

Энтони Блинкен подтвердил: такие слова – о намерениях Кремля – он действительно слышал от Лаврова во время переговоров. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтону нужны более весомые доказательства такой позиции России. Блинкен предложил Москве отвести свои войска от украинской границы.

! Блинкен заверил, что агрессия России против Украины. За вторжение в Вашингтоне сочтут то, что российские военные пересекут украинскую границу.

Тем временем Россия выдвинула дополнительное требование НАТО: хочет вывода войск из Болгарии и Румынии

Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве: главное

Блинкен подтвердил, что на следующей неделе США дадут письменный ответ России по поводу "гарантий безопасности".

Вашингтон не намерен отказываться от принципа "открытых дверей" в НАТО.

США обеспокоены действиями России не только в Украине, но и других странах.

И Москва, и Вашингтон готовы к контактам на уровне президентов.

Лавров тем временем шокировал заявлением, что не услышал от Блинкена никаких аргументов относительно позиции США в украинском вопросе.

Глава МИД России упрекнул и НАТО, и Киев. Альянс – в том, что вроде бы "хочет превратить Украину в свою сферу влияния", а Киев – что "не выполняет минские договоренности".

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