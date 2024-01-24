Фицо не будет блокировать 50 миллиардов евро от ЕС: важные договоренности со Словакией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 января провел встречу со словацким коллегой Робертом Фицо. По ее результатам удалось достичь важных договоренностей.

Денис Шмыгаль сообщил, что Словакия не будет блокировать выделение 50 миллиардов евро Евросоюзом. Кроме этого, Фицо дал разрешение на покупку оружия и техники у словацких предпринимателей.

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Результаты встречи с Фицо

В среду 24 января в Ужгороде прошла встреча премьер-министров Украины и Словакии – Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо. Как сообщил Шмыгаль, лидеры пришли к согласию по ряду вопросов и имеют конкретные договоренности.

В частности, по словам украинского премьер-министра, правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. Кроме этого, планируется сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Европейского Союза. Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины,

– отметил Шмыгаль.

Кроме этого, по результатам встречи премьеры подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения. Так, согласно ему страны:

подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности Украины;

отметили поддержку евроинтеграции Украины;

выразили поддержку украинской формулы мира;

подчеркнули важность участия Словакии в восстановлении Украины и гуманитарном разминировании;

подчеркнули важность назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики;

отметили важность усилий по продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины;

подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Стоит добавить! Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини 24 января отметил, что Словакия не будет разрывать частные военные контракты с Украиной. Он напомнил, что боеприпасы для Украины также производят на полугосударственных предприятиях, а на востоке страны продолжают работать заводы, где по инициативе Германии ремонтируют поврежденную украинскую военную технику.

В то же время Словакия не будет присылать помощь со складов своих вооруженных сил.

Фицо об Украине