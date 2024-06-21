Правительство Словакии назвало передачу МиГ-29 Украине "диверсией" и требует расследования

Власти Словакии обратилась к правоохранителям с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя. Все из-за того, что они передали Украине истребители МиГ-29 и системы ПВО "Куб".

Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихер утверждает, что передача Украине словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан.

Смотрите также Не только Орбана: партия премьера Словакии Роберта Фицо проиграла на выборах в Европарламент

Правительство Словакии назвало своих предшественников "диверсантами"

Госсекретарь МО Словакии заявил, что "Надь предал Словакию".

Министерство обороны подает уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления диверсии, государственной измены, злоупотреблении властью и невыполнении фидуциарных обязанностей,

– заявил он.

Он также сказал, что правительство Эдуарда Гегера, которое распорядилось передать Украине МиГ-29, было переходным, а потому имело ограниченные полномочия принимать внешнеполитические решения.

Между тем бывший министр обороны Надь утверждает, что передача самолетов и ПВО не была правонарушением и заявил, что принял бы такое же решение еще раз.