Словакия согласилась снять запрет на зерно из Украины, – Reuters

Словакия отменит запрет импорта украинского зерна. Это произошло в результате двусторонних переговоров на уровне министров обеих стран.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины договорились с коллегами из Словакии о создании системы лицензирования торговли зерновыми.

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Запрет на импорт зерна будет действовать, пока не заработает система лицензирования

Именно это позволит снять запрет на импорт четырех украинских товаров в Словакию, как только эта система будет создана.

Министры договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий,

– говорится в сообщении словацкого министерства.

"Пока эта система не будет запущена и полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе", – добавили в словацком ведомстве.

Украина также согласилась прекратить рассмотрение жалобы в ВТО, сообщили в Словакии. В то же время словацкое министерство не предоставило подробностей о том, как будет работать система лицензирования. Словацкий запрет на импорт был утвержден до конца года.

Что известно о запрете на импорт украинского зерна