Не только Дональд Трамп претендует на украинские ресурсы. Один из членов Европейского союза говорит, что тоже имеет право на полезные ископаемые нашей страны.

Словакия имеет право требовать финансовую компенсацию от Украины, считают в тамошней ультранационалистической партии SNS, передает 24 Канал со ссылкой на TASR.

Смотрите также Совет ЕК проведет слушания о лишении Венгрии права голоса: определена дата

Циничные требования Братиславы

Так, Словацкая национальная партия (SNS) созывает премьер-министра Роберта Фицо на ближайшем заседании Европейского совета инициировать механизм, по которому страны ЕС смогут получить часть украинских минеральных ресурсов.

Директор канцелярии председателя SNS Зузана Шкопцова заявила, что, мол, если "Украина передаст все свои полезные ископаемые США, ей не будет из чего возвращать помощь европейским странам".

Чиновница добавила, что стремление США иметь эксклюзивное право на украинские ресурсы является нелогичным и неэтичным по отношению к Украине.

Ожидается, что 26 мая глава SNS Андрей Данко призовет министра финансов Ладислава Каменицкого полностью подсчитать расходы на помощь Украине и подготовить материалы для премьера. З

По словам националистов, Словакия предоставила Украине помощь на сумму более трех миллиардов евро в пределах своих возможностей. SNS утверждает, что Братислава должна получить компенсацию за свою финансовую помощь, так же как это сделали США.

Шкопцова заметила, что, мол, непонятно, почему Украина решила платить за помощь американцам и не поступает так же в отношении европейцев.

Заметим, что в подписанном соглашении о полезных ископаемых между Украиной и США не говорится о возврате ранее предоставленной американцами помощи.