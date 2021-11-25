Словакия вместе с локдауном вводит режим чрезвычайной ситуации на 90 дней
Источник:The Slovak Spectator
В Словакии ухудшается ситуация с распространением заболеваемости COVID-19. Поэтому местное правительство решило ввести режим чрезвычайной ситуации.
Известно, что его введут на 90 дней. О локдауне же было объявлено еще раньше – он начнет действовать с полночи четверга, 25 ноября.
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Чрезвычайная ситуация в Словакии
Правительство Словакии объявило о введении чрезвычайного положения в стране на 90 дней – из-за угрожающих темпов распространения коронавируса.Обратите внимание: среди прочего, вместе с введением такого состояния, власть будет иметь право вводить комендантский час. Также с 25 ноября в стране будет действовать локдаун.
Пока известно, что словакам будет позволено выходить на улицу для:
- Посещения врача или вакцинации.
- Покупок в магазинах, поездок на работу, в школу или детский сад.
- А также выгул домашних животных в радиусе 500 метров от дома.
Однако кабинет министров Словакии пересмотрит ситуацию через 10 дней. И тогда решит, нужно ли продолжать действие ограничений – но только для вакцинированных или выздоровевших за прошедшие 180 дней.
Локдауны в ноябре вводят или планируют ввести также в:
- Италии (ограничения будут действовать в отношении людей без "зеленых пропусков" – то есть в основном невакцинированных).
- Германии (Ангела Меркель заявила о необходимости более жесткого усиления карантинных ограничений в стране).
- И Австрии (там уже с 22 ноября ввели строгие антиковидные ограничения для всех, даже вакцинированных).