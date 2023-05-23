Словения признала Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Словении признал 23 мая Голодомор геноцидом украинского народа. За соответствующее решение проголосовали 67 словенских депутатов.

Не голосовали за указанную декларацию только представители Левой партии Словении. Они назвали это решение "политическим актом с ложными предпосылками".

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Словения стала еще одной страной, признавшей Голодомор геноцидом

Депутаты словенского парламента приняли на очередном заседании декларацию о признании Голодомора геноцидом украинцев. Государственный секретарь МИД Словении Самуэль Жбогар выразил свою поддержку этому решению и напомнил, что Россия продолжает угонять украинское зерно и ограничивает его экспорт в другие страны.

Словенские депутаты согласились с тем, что эта декларация поможет проявить солидарность украинскому народу. Более того, это также повысит уровень осведомленности об этом преступлении на глобальном уровне.

В Офисе Президента отреагировали на декларацию Словении о Голодоморе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он искренне благодарен словенским парламентариям за принятие декларации, что чтит память миллионов жертв Голодомора в Украине 1932 – 1933 годов. По его словам, такое решение является "восстановлением укрепляющейся исторической справедливости".

Вместе к правде, а значит, и ответственности!

– подметил Зеленский.

В словенской декларации также высказался и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также поблагодарил парламент Словении за принятие документа, а также отметил, что это "важное решение".

В украинском МИД также высказались по поводу решения Словении

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере отметил, что этот шаг охватывает две вещи: памяти и справедливости.

По его словам, память означает уважение миллионов невинных жертв этого страшного преступления, а справедливость означает, что такие преступления никогда не должны повторяться.

Недавно еще несколько стран Голодомор признали геноцидом нашего народа