В ВСУ объяснили, в чем сложность наступления на Юге

Россияне обустроили на Южном направлении полосу заграждений протяженностью от 10 до 40 километров. Для их преодоления украинским воинам необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений.

Об этом рассказал командующий Сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Герега. По его словам, эти полосы ограждений охватывают противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые зубы дракона), противотанковые ежи и проволочные препятствия.

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Сложность ведения Силами обороны Украины наступательных действий на Южном направлении состоит в том, что противник обустроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 километров каждая, их плотность достаточно велика,

– заявил он.

Враг коварно все заминировал

Противник коварно использует мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было удалить. Для преодоления заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых сможет проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники.

На начало августа Силы обороны сформировали 5 инженерно-саперных батальонов.

По словам генерала, часть личного состава прошла подготовку за рубежом и выполняет задачи в составе определенных группировок, а также по разминированию деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

В течение июля-августа около 150 солдат пройдут также подготовку. В то же время, эти подразделения получили от стран-партнеров до 100 единиц специальной техники.

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